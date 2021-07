Sie kann es nicht nachvollziehen! Auf der Suche nach der großen Liebe musste Aurelia Lamprecht schon im vergangenen Jahr bei Love Island einen herben Dämpfer einstecken. Zurzeit gibt sie dem TV-Dating bei Are You The One – Reality Stars in Love eine zweite Chance. Doch mit dem ehemaligen Ex on the Beach-Kandidaten Diogo Sangre gab es nach tiefsinnigen Gesprächen nur noch Streit. Promiflash verriet Aurelia, dass sie seine Argumente nicht verstehen kann.

"Als sich Diogo von mir distanziert hat, hat es mich sehr verletzt, da ich das Gefühl hatte, dass man mit meinen Gefühlen spielt", erzählte die brünette Beauty im Promiflash-Interview. Dass der Fitnessfan ihr einen Flirt mit Mitstreiter Eugen Lopez vorwarf, habe sie verwirrt, betonte Aurelia: "Ich konnte es nicht nachvollziehen, da er auf Dinge sauer war, die draußen passiert sind und die absolut keine Rolle in der Villa gespielt hatten."

Dabei hätte sie in der TV-Romanze mit dem muskulösen Reality-Darsteller durchaus noch eine Zukunft gesehen, berichtete Aurelia: "Ich hätte ihm noch mal eine Chance gegeben, wenn er aufgehört hätte, sich an vergangenen Sachen aufzuhängen, die nichts mit ihm zu tun haben." Durch sein Verhalten habe Diogo diese Gelegenheit allerdings verspielt.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, "Ex on the Beach"-Star

Anzeige

Instagram / aurelia_love_island_2020 Aurelia Lamprecht, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de