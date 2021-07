Der Schlagabtausch zwischen Aurelia Lamprecht und Diogo Sangre geht in die nächste Runde! Eigentlich gingen die beiden bei Are You The One – Reality Stars in Love fest davon aus, ein Perfect Match zu sein. Doch mit der Zeit kamen vor allem bei Diogo Zweifel auf, denn Aurelia hatte zuvor einen kleinen Flirt mit Eugen Lopez. Offenbar finden die einstigen Turteltauben nun nicht mehr zueinander: Aurelia fühlte sich von Diogo jetzt sogar bloßgestellt!

Nachdem Walentina Doronina und Tommy Pedroni in die Matchbox gewählt wurden, fragte Moderatorin Sophia Thomalla (31) Diogo nach seinem aktuellen Beziehungsstand in der Datingshow. Bei der Antwort druckste das Muskelpaket ganz schön rum, weswegen bei Aurelia erneut große Krokodilstränen flossen. Weinend wandte sie sich an Danilo Sellaro. "Warum ist man so kalt und herzlos? Warum werde ich immer so bloßgestellt?", konnte die Beauty ihren Schmerz nicht verbergen. Ihr habe Diogo noch gesagt, dass er mehr Zeit brauche, doch jetzt habe Aurelia nur noch das Gefühl, "hingehalten" zu werden.

So einfach wollte Aurelia Diogo aber offenbar nicht davonkommen lassen, denn sie suchte noch mal das Gespräch mit dem ehemaligen Ex on the Beach-Kandidaten. "Egal, was ich mache, es ist in deinen Augen falsch. Du stellst mich an den Pranger, als wär ich der schlechteste Mensch", klagte die Brünette. Obwohl ihr Herz noch an ihm hänge, sei es jetzt jedoch besser, erst mal getrennte Wege zu gehen, stellten beide fest.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNow.de

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht im Juli 2021

TVNOW / Markus Hertrich Danilo Sellaro, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, einstige "Love Island"-Kandidatin

