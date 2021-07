Was ist denn in Gina-Lisa Lohfink (34) gefahren? Bereits in der Vorschau der vergangenen Kampf der Realitystars-Folge bahnten sich dramatische Szenen an. Eine Episode, für die die Zuschauer offenbar starke Nerven brauchen. In dem kurzen Clip kündigte Moderatorin Cathy Hummels (33) sogar an, dass ein Promi die Sala freiwillig verlassen könnte. Jetzt kommen vermeintlich neue Details aus dem Backstage-Bereich ans Licht: Zwischen Gina-Lisa und einer Mitarbeiterin der Crew soll es einen Streit gegeben haben!

Achtung, Spoiler!

Wie in der kommenden Folge, die bereits auf TVNow abrufbar ist, zu sehen sein wird, verlässt Gina-Lisa tatsächlich das Format. Die Blondine kassierte nach einem Flirtversuch von Basketballer Andrej Mangold (34) einen Korb und bricht daraufhin weinend zusammen, sodass sogar ein Psychologe mitten in der Nacht antanzen musste. Wie Bild erfuhr, soll aber nicht allein die Abfuhr der Grund für Gina-Lisas Aus gewesen sein. Die Beauty habe den Ex-Rosenkavalier zu einem Spaziergang außerhalb des Drehgeländes überreden wollen. "Als sie dann das Gefühl bekam, dass sich eine Mitarbeiterin an Andrej ranschmeißen möchte, flippte sie aus", verriet ein Produktionsmitarbeiter der Zeitung.

Offenbar soll es sogar zu einem handfesten Streit zwischen Gina-Lisa und der besagten Mitarbeiterin gekommen sein. Die Situation soll auch der Anlass gewesen sein, dass sich der Psychologe einschaltete. "Sie war aber nicht zu beruhigen", erklärte der Insider. Der Sender soll daraufhin kurzen Prozess gemacht haben und Gina-Lisa aus der Produktion geworfen haben.

Anzeige

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / dregold Ex-Bachelor Andrej Mangold auf Mallorca

Anzeige

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de