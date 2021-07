Ernährungsprobleme beim jüngsten Wollny-Zuwachs. Sarafina Wollny (26) und ihr Mann Peter begrüßten vor Kurzem zum ersten Mal Nachwuchs – die Zwillingsbrüder Casey und Emory. Doch die Geburt verlief nicht ganz reibungslos, denn sie musste per Notkaiserschnitt durchgeführt werden. Seitdem schien es der Familie gut zu gehen. Jetzt machte sich die TV-Mama aber Sorgen um ihre beiden Kids – die Kleinen wurden zuletzt von schlimmen Bauchschmerzen geplagt.

Via Instagram wandte sich die Tochter von Silvia Wollny (56) vor Kurzem an ihre Fans, um diese um Rat zu fragen. Ihre beiden Säuglinge wollten nämlich einfach nicht richtig essen und hätten "Magengrummeln". Sohnemann Casey tat sich bis dato besonders schwer beim Essen, denn er trank sein Fläschchen immer nur bis zu einem gewissen Punkt. "Dann spuckt er die Flasche aus und fängt an zu weinen. Wir versuchen, ihm die Flasche wiederzugeben, dann spuckt er es an den Seiten aus und es tut ihm richtig weh", schilderte Sarafina die Lage.

Weil sie und Peter sich nicht mehr zu helfen wussten, sind die beiden mit ihrem Nachwuchs zum Kinderarzt gefahren. Der Mediziner schlug vor, auf eine Spezialnahrung umzustellen. Sollte es dadurch besser werden, könnte es sein, dass die beiden eine Laktoseintoleranz haben.

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny, TV-Persönlichkeiten

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollnys Instagram-Post

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny, Reality-TV-Bekanntheiten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de