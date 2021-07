Auf dieses Aufeinandertreffen haben die Zuschauer bereits gewartet. Schon lange ist bekannt, dass Andrej Mangold (34) und Chris Broy in der diesjährigen Staffel von Kampf der Realitystars aufeinandertreffen werden. Nach ihrem Das Sommerhaus der Stars-Beef stehen die beiden TV-Gesichter erstmals wieder zusammen vor der Kamera. In der aktuellen Folge war es nun endlich so weit: Chris zog in die Sala ein.

Seine Ankunft wurde bereits mit einem Koffer mit der Aufschrift "Bocholt" angekündigt – dort wurde damals das Sommerhaus gedreht. Kurz darauf wurde auch der Ex von Evanthia Benetatou (29) mit einem Boot an den Strand gebracht – und nicht nur die Mitstreiter warteten gespannt auf das Wiedersehen von Chris und Andrej. Doch obwohl man die Spannung zwischen ihnen bemerkte, lief es dennoch ziemlich harmonisch ab. Am Steg angekommen, gaben sie sich gegenseitig die Hand und Andrej trug Chris sogar seinen Koffer in die Sala. "Ja gut, er ist halt da, was soll man machen", erklärte Chris.

Nach wenigen Minuten suchte der einstige Bachelor aber doch das Gespräch mit dem Neuankömmling und wollte den Streit von damals endgültig klären. "Ich wollte dir von meiner Seite aus noch mal sagen: Das was passiert ist, das tut mir leid, das war nicht nice", betonte Andrej. Er wolle einfach eine gute Zeit haben und sich für die Dinge entschuldigen, die im Sommerhaus falsch rübergekommen seien. "Stark von dir, dass du dich entschuldigst, du weißt aber selber, das hätte vielleicht einen Ticken früher kommen können", reagierte sein Gegenüber. Chris akzeptiere die Entschuldigung zwar. Doch er erklärte später auch, bei Andrej immer noch eine gewisse Arroganz zu spüren und dass er weiterhin versuche, die Situation von damals runterzuspielen.

RTL2 Andrej Mangold, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / chris_broy Chris Broy, 2021 in Köln

Instagram / dregold Andrej Mangold, Sportler

