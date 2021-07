Das haben Zuschauer bisher nicht gesehen! Bei Mein Date, mein bester Freund & ich bilden aktuell der einstige Bachelorette-Teilnehmer Michi Bauer (30) und Kandidatin Joanna ein Love Couple. Immer wieder beteuerte die Hamburgerin, dass es zwischen ihr und dem Reality-TV-Teilnehmer perfekt passe – doch ein Kuss fiel bisher nicht zwischen den beiden. Das dachten zumindest die Zuschauer. Im Promiflash-Interview verriet Michi jetzt: Er und Joanna haben schon geknutscht!

Auf die Promiflash-Frage, warum zwischen Michi und Joanna noch kein Kuss fiel, antwortete Michi ganz überraschend: "Nur weil man keinen gesehen hat, heißt das nicht, dass es keinen gab". Offenbar haben die beiden tatsächlich einen Weg gefunden, sich fernab der Kameras näher zu kommen. "Toter Winkel", erklärte der 30-Jährige mit einem Augenzwinkern. Nur schade, dass die Zuschauern von "Mein Date, mein bester Freund & ich" diesen schönen Moment bisher nicht zu Gesicht bekommen haben!

Im Promiflash-Interview gab Michi auch zu: Joanna ist ein Typ Frau, den der Influencer normalerweise nicht datet. "Man kann mit ihr Pferde stehlen und trotzdem ernste und tiefgründige Gespräche führen. Sie ist auf jeden Fall sehr exotisch", erklärte das Model. Daher sei er überglücklich, dass jemand wie Joanna ihm in der Show über den Weg gelaufen ist. Fans der beiden dürfen also zuversichtlich sein, dass sich Michi und Joanna nicht so schnell aus den Augen verlieren. "Wir fühlen uns miteinander sehr, sehr wohl. Ich meine es genauso ernst wie Joanna und ich glaube, dass wir da beide keine Zweifel haben", stellte Michi klar.

Die letzte Folge von "Mein Date, mein bester Freund & ich" – am Montag, 2. August 2021, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

SAT.1/Richard Hübner Joanna, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Teilnehmerin

Instagram / magic90mike Michi Bauer, Reality-TV-Star

Instagram / joannaquarius Joanna, Juni 2020

