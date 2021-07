Das Flirt-Karussell bei Are You The One – Reality Stars in Love dreht sich munter weiter – besonders für Aurelia Lamprecht. Als sie in die Villa einzog, konzentrierte sie sich zunächst auf Eugen Lopez. Der schenkte ihr für ihren Geschmack aber zu wenig Aufmerksamkeit. Also warf sie ein Auge auf Diogo Sangre. Doch der hielt sie nach einem Zoff auf Abstand. Trost fand sie schließlich bei Danilo Sellaro – könnte mit ihm mehr laufen? Promiflash hakte nach.

Nach dem vermeintlichen Korb von Diogo unterhielt sie sich erstmals länger mit dem Ex on the Beach-Hottie und war offenbar positiv überrascht. "Seine ganze Ausstrahlung hat mir sehr gefallen und wie er für mich da war, als ich traurig war. Er war sehr einfühlsam und total auf einer Wellenlänge mit mir", schwärmte die Love Island-Beauty gegenüber Promiflash. Sie hätten sich einfach sehr gut verstanden, weil sie dieselben Ansichten zum Leben teilen. Ob ihr Verhältnis über eine Freundschaft hinausgeht, bleibt wohl abzuwarten.

Danilo ist jedenfalls auch bereit, sich umzuorientieren. Nachdem klar war, dass Finnja Bünhove nicht sein Perfect Match ist, knutschte er mit Jill Lange (20) herum. Dass sie danach erneut mit Alexander Golz (25) herumzüngelte, war für den Blondschopf allerdings ein echtes No-Go. Er betonte, dass die Sache damit für ihn durch sei.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht im Januar 2021

Instagram / danilosellaro Danilo, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / jill_langee Jill Lange, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

