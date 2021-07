Er meldet sich wieder zu Wort! Lance Bass (42) und Britney Spears (39) verbindet eine langjährige Bekanntschaft – sie starteten ihre Karrieren Ende der 90er nämlich etwa zur gleichen Zeit. Die Sängerin datete sogar Lance' damaligen *NSYNC-Bandkollegen Justin Timberlake (40). Anlässlich des langwierigen Vormundschaftsverfahrens, in dem Britney gegen ihren richterlich bestimmten Vormund – ihren Vater – vorgeht, äußert sich der Sänger immer wieder gerne in den Medien. Jetzt behauptet Lance, dass er davon abgehalten wurde, Britney zu sehen!

"Ich habe seit Jahren nicht mehr mit ihr geredet", erzählt er im Interview mit Us Weekly. Dass die beiden keinen Kontakt miteinander hatten, lag aber wohl nicht an einer freundschaftlichen Distanzierung: "Wir wurden eine ganze Weile voneinander ferngehalten!", beteuert Lance. Zudem erklärt sich der 42-Jährige weiterhin als glühender Verfechter der #FreeBritney-Bewegung.

Er greift in dieser Stellungnahme wohl indirekt die Aussagen seines Ehemanns Michael Turchin (34) auf, die dieser vor einigen Wochen via Twitter machte. Dieser berichtete nämlich von einem gemeinsamen Treffen mit Britney in 2016 und teilte auch ein Foto davon: Dabei sollen Lance und die Sängerin gemeinsame Pläne geschmiedet haben, zu denen es allerdings niemals kam. "Sie haben ständig ihre und die Nummer ihrer Freunde in ihrem Handy geändert", meint Michael den Grund für das Nicht-Zustandekommen des geplanten Treffens zu wissen – und macht damit Britneys Team schwerwiegende Vorwürfe.

REX FEATURES LTD. Justin Timberlake, Joseph Fatone, Lance Bass und Britney Spears in jungen Jahren

Getty Images Lance Bass auf einem Event in Beverly Hills

Robin Lance Bass, Britney Spears und Michael Turchin in 2016

