Bei Are You The One – Reality Stars in Love werden mal wieder die Krallen ausgefahren! Zuletzt hatten Walentina Doronina und Kathleen Glawe für einen waschechten Zickenkrieg gesorgt. Diesmal spielten Jacqueline Siemsen und Melina Hoch die Hauptrollen bei einem Schlagabtausch. Und ein Großteil der anderen Kandidaten war sich sicher: Jacky war einfach nur eifersüchtig, dass ihr Objekt der Begierde Melina mehr Aufmerksamkeit als ihr schenkt.

Eigentlich wollte die Love Island-Beauty schlafen gehen, ließ sich dann aber von Jamy Schröder dazu überreden, doch noch an einem Gruppenspiel teilzunehmen. Das ging Jacky aber gewaltig gegen den Strich. Sie könne es nicht leiden, wenn Leute ihre Meinung ständig ändern. In der Runde regte sie sich dann weiter auf – der Grund: "Jamy sitzt da die ganze Zeit mit Melina im Arm und Tommy so daneben. Und mir tat es in dem Moment leid, weil ich weiß, dass Tommy sie gerne hat." Als ihre Nebenbuhlerin von ihren Lästereien hörte, stellte sie sie zur Rede: "Rede, wenn ich hier bin, meine Fresse."

Eugen Lopez hatte für Jackys Verhalten eine einfache Erklärung. "Da ist ein bisschen Eifersucht im Spiel gewesen", mutmaßte er. Auch Diogo Sangre versicherte der aufgebrachten Melina: "Das Problem ist, dass Jamy das mit dir macht und nicht mit ihr." Es schien so, als habe nur Jacky ein Problem mit der Situation, denn Tommy betonte: "Mich stört das überhaupt nicht."

