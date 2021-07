Jill Lange (20) ist völlig aufgelöst! Die Are You The One?-Bekanntheit zeigt sich im TV meist unbeschwert und fröhlich – dabei blickt die Brünette auf eine schwere Kindheit zurück. Zu ihren Eltern hatten sie und ihre Zwillingsschwester Sophie kein besonders liebevolles Verhältnis, zwischenzeitlich lebte die TV-Bekanntheit sogar im Heim. Nun wandte die Influencerin sich unter Tränen an ihre Fangemeinde und berichtete, den Kontakt zu einem wichtigen Familienmitglied abgebrochen zu haben: Meint Jill damit etwa ihre Schwester?

Völlig aufgelöst erzählt Jill in ihrer Instagram-Story von einem schlimmen Ereignis: "Ich habe heute den Kontakt zu einer Person abgebrochen, die mir sehr wichtig ist – eigentlich, die mir näher nicht stehen könnte, eine Person aus meiner Familie." Grund für den Kontaktabbruch sei die Tatsache, dass dieser Mensch Jill nicht guttue – die Person gönne ihr nämlich nichts, sei eifersüchtig, respektlos und zeige keine Dankbarkeit.

Zwar lässt Jill offen, um welches Familienmitglied es sich handelt – zuvor betonte sie allerdings oftmals, dass Sophie ihre wichtigste und vor allem einzige richtige verwandte Bezugsperson sei. "Wir haben diese Geborgenheit, die man eigentlich von den Eltern bekommt, nie bekommen", erzählte sie bei "Are You The One?" – darum habe sie wenig Kontakt zu ihrer restlichen Familie.

Instagram / jill_langee Jill Lange, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

TVNOW / Markus Hertrich Jill Lange, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

Instagram / jill_langee Jill Lange, Reality-TV-Darstellerin

