Hailey Bieber (24) zeigt wieder einmal, wie sehr sie ihren Ehemann Justin Bieber (27) liebt! Die beiden gaben sich bereits 2018 das Jawort, bevor sie 2019 ihre Liebe noch einmal bei einer großen Hochzeitsfeier zelebrierten. Schon bald feiert das junge Paar also sein dreijähriges Hochzeitsjubiläum – doch auch nach dieser Zeit scheinen sie noch so verliebt ineinander zu sein wie am ersten Tag! Das bewies Hailey jetzt jedenfalls durch diese süßen Fotos im Netz!

Am Montagabend teilte die Beauty zwei Bilder von sich und ihrem Mann in ihrer Instagram-Story. Die Fotos zeigen den Sänger und das Model in eleganter Kleidung: Während Justin einen Anzug mit Fliege trägt, präsentiert Hailey ein schwarzes Kleid mit Spitze. Auf einem der Fotos platzierte sie die Buchstaben: "LOML", die abgekürzt für "Love of my life" (zu deutsch: "Liebe meines Lebens") stehen. Auf dem anderen Bild lächelten sich die beiden ganz verliebt an.

Es ist nicht das erste Mal, dass Justin und Hailey ihre Liebe im Netz bekunden: In der Vergangenheit haben die beiden Turteltauben ihren Fans schon häufiger Einblicke in ihren Paaralltag gegeben und verschiedenste Schnappschüsse geteilt, auf denen sie zusammen zu sehen waren. Erst vor einem Monat hat der Sänger seiner Frau eine süße Liebeserklärung in einem Instagram-Post gemacht. Damals schrieb der "Peaches"-Interpret: "Danke dafür, dass du der niedlichste und liebenswerteste Mensch dieser Erde bist."

MEGA Justin und Hailey Bieber, Juli 2021

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, 2021

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, 2021

