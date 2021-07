Walentina Doronina fällt bei den Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidaten mal wieder in Ungnade! Die Influencerin erklärte schon beim Staffelstart, dass sie womöglich nicht im Sinne des Teams spielen wird. Als Aurelia Lamprecht und Diogo Sangre in die Match Box gingen, um herauszufinden, ob sie ein Perfect Match sind, verkaufte sie das Ergebnis nun für stolze 70.000 Euro. Beifall klatschte es dafür nicht – schon gar nicht von Aurelia.

"Du hast mir die Chance verwehrt, dass ich das jetzt hier jemals mitkriege. Wie kann man denn so sein? Wie kann man denn so krankhaft Sendezeit wollen?", schimpfte die Love Island-Beauty. Der zusätzliche Haken an der Sache war nämlich, dass sie in der Konstellation nie wieder in die Match Box dürfen – für die 24-Jährige offenbar ein schwerer Schlag. Schluchzend lief sie mit ihrer BFF Melina Hoch davon. "Das f*ckt mich einfach, so skrupellos zu sein", weinte sie.

Tatsächlich sahen ein paar andere die Situation ein wenig entspannter. "Ich muss keinen Bildschirm haben, wo 'Perfect Match' draufsteht, um zu wissen, ob ich Gefühle für jemanden habe oder nicht", betonte Jacqueline Siemsen. Und selbst Diogo gab den anderen Jungs gegenüber zu, dass er nicht unbedingt traurig ist, noch länger in der Villa zu bleiben.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Walentina Doronina, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, bekannt durch "Love Island"

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Diogo Sangre, Kandidat bei "Are You The One – Reality Stars in Love" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de