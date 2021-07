Wie steht es um Laura Mania und Tobias Pietreks Beziehung? Die Kasselerin und der LKW-Fahrer lernten sich im vergangenen Jahr in der Show Love Island kennen und lieben. Doch in ihrer Beziehung läuft es nicht immer rund: Im März steckten die beiden in einer großen Liebeskrise. Kurze Zeit später zeigten sie sich allerdings wieder total verliebt im Netz – bis vor Kurzem. Nun verriet Tobi, dass er und Laura schon wieder Klärungsbedarf hatten!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan von dem Influencer wissen, warum man ihn und seine Liebste in der vergangenen Zeit so selten gemeinsam im Netz sieht. Daraufhin erklärte er: "Es ist so, dass Laura und ich ein paar Meinungsverschiedenheiten hatten und wir einfach mal nach circa vier Monaten, die wir ununterbrochen zusammen waren, eine räumliche Trennung brauchten." Sie müssten alles erst einmal verarbeiten, schreiben und telefonieren aber täglich. Außerdem machte er klar: "Wir haben weder Streit oder ein schlechtes Verhältnis. Im Gegenteil, es tat uns beiden auf jeden Fall mal gut." Jetzt müssten sie aber erst einmal schauen, wie genau es weitergeht.

Darüber hinaus betonte Tobias, dass er trotz der scheinbar schwierigen Zeit, die er und Laura gerade durchmachen, voll und ganz hinter ihr steht. Die Hotelfachfrau lässt sich demnächst den Po vergrößern – der Kölner macht sich deshalb große Sorgen um sie: "Jede OP hat Risiken und diese Operation ist jetzt nicht gerade etwas Kleines."

RTL2 Tobias und Laura, "Love Island"-Kandidaten 2020

Instagram / tobiismile Laura Mania und Tobias Pietrek, 2020 in Köln

Instagram / laura_loveisland_official Die "Love Island"-Stars Tobias und Laura

