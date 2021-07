Eric Sindermann (33) wehrt sich gegen den Magerwahn der Modelszene! Am vergangenen Samstag präsentierte der Ex on the Beach-Star seine neue Fashionkollektion bei einer großen Show in Berlin, bei der auch Promiflash anwesend war. Auf dem Laufsteg waren nicht nur einige seiner TV-Kollegen zu sehen, sondern auch zwei Curvy Models. Lea und Francisca hatte der Designer über einen Onlineaufruf gefunden und sie mit seinen Kreationen eingekleidet. Im Gespräch mit Promiflash betonte der TV-Star: Er habe mithilfe der beiden Curvy Ladys ein Zeichen setzen wollen.

"Ich finde, dass in der Modelszene ein falsches Schönheitsideal vermittelt wird [...] dagegen muss man vorgehen. Die jüngeren Mädchen bekommen eine Macke. Die Größen, die da vorgestellt werden – die trägt kein Mensch", ärgerte sich der 33-Jährige gegenüber Promiflash über die superdünnen Models auf den internationalen Laufstegen. Seiner Meinung nach könne es in der Szene schon kritisch werden, wenn das ein oder andere Kilo zu viel auf der Waage angezeigt wird. Genau das wolle er mit seiner eigenen Mode nicht vermitteln. "Auch wenn man mehr hat, kann man sich wohlfühlen und kann auch Erfolg in der Szene haben", versicherte er.

Anastasiya Avilova (32), die neben Francisca und Lea ebenfalls zu den Models gehörte, musste zustimmen, dass die Modenschau von Eric ziemlich besonders war. "Das war keine gewöhnliche Show, aber Dr.Sindsen ist auch eine Marke für sich. In seinem eigenen Garten so eine Show durchzuführen – das war schon extravagant", fand sie. Queensberry-Star Gabby (32) ergänzte: "Ich mag die aktuelle Kollektion sehr gerne, sonst wäre ich nicht dafür gelaufen."

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Eric Sindermann bekannt als Dr.Sindsen bei seiner Fashionshow

Promiflash Curvy Model Francisca bei der Fashionshow von Eric Sindermann

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Anastasiya Avilova bei der Dr.Sindsen-Fashionshow

