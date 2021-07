Katie Price (43) ist im Hochzeitsfieber! Die Reality-TV-Bekanntheit ist mit ihrem Partner Carl Woods total glücklich – erst vor einem Monat machte der Beau ihr den langersehnten Antrag. Der Hochzeit stand allerdings noch eines im Weg: Die Beauty war offiziell noch mit ihrem Ex-Mann Kieran Hayler (34) verheiratet. Da die Britin aber seit einer Woche geschieden ist, ist nun auch dieses Hindernis beseitigt: Katie steckt daher nun voll in den Vorbereitungen für ihre nächste Hochzeit!

"Katie ist hocherfreut, dass ihre Scheidung von Kieran nun abgeschlossen ist. Sie fühlt sich, als wäre eine Last von ihren Schultern genommen worden", erzählt ein Insider New! Magazine. Nun, da dieses Kapitel in ihrem Leben abgeschlossen sei, richte sie ihr Augenmerk auf die bevorstehende Eheschließung mit Carl: "Sie hofft auf eine Winterhochzeit, da Weihnachten ihre liebste Zeit des Jahres ist."

Katie und Kieran hatten 2013 nach nur zwei Monaten Beziehung geheiratet. Die Ehe hielt allerdings nicht besonders lange – der ehemalige Stripper war seiner damaligen Ehefrau nämlich über einen längeren Zeitraum mit deren Freundin fremdgegangen.

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Getty Images Katie Price und Kieran Hayler bei einer Benefizveranstaltung in London, 2016

