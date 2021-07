Aberglaube ist für Kerry Katona (40) Humbug! Die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin will es noch einmal mit der Ehe versuchen. Schon zum vierten Mal wird die Blondine bald vor den Traualtar treten. Bereits vor fast einem Jahr hatte die Britin ihre Verlobung verkündet. Mit ihrem Freund Ryan Mahoney soll es nun endlich auf Dauer klappen. Die Hochzeitsvorbereitungen sind auch schon in vollem Gange. Dabei legt die Braut aber keinen Wert auf Traditionen. Kerrys Verlobter darf ihr Hochzeitskleid schon jetzt zu Gesicht bekommen.

Bei der TV-Show Say Yes to the Dress probierte die 40-Jährige einige Roben an und zeigte sich in einem wunderschönen, trägerlosen weißen Brautkleid. Dabei verriet die einstige Girlgroup-Bekanntheit, dass Ryan ihr Outfit für die Heirat sogar schon vor der Zeremonie sehen darf – obwohl das laut Tradition nichts Gutes verheißen soll. "Ich glaube nicht daran, dass das Unglück bringt", gab sich die fünffache Mutter überzeugt.

Nach ihren Ehen mit dem einstigen Westlife-Mitglied Brian McFadden (41) sowie mit Mark Croft und dem inzwischen verstorbenen George Kay (✝38) kann es Kerry kaum erwarten, wieder Ja zu sagen. "Ich war dreimal verheiratet und hatte all diese Fehlgriffe. Ich kann es nicht glauben, dass ich jetzt schon wieder hier bin. Ich glaube, ich bin süchtig", scherzte die Musikerin gegenüber New Magazin.

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona mit ihrem Verlobten Ryan Mahoney

Instagram / ryanmahoney_7 Ryan Mahoney und Kerry Katona

Getty Images Brian McFadden und Kerry Katona in Dublin 2003

