Erst gestern machten süße Neuigkeiten die Runde: Einer Quelle zufolge sollen George Clooney (60) und seine Frau Amal (43) wieder Nachwuchs erwarten. Im Jahr 2014 wurden der Schauspieler und die Menschenrechtsanwältin zum ersten Mal Eltern und begrüßen ihre Zwillinge Alexander und Ella. Auch dieses Mal soll das Paar angeblich wieder im doppelten Babyglück schweben und erneut Twins erwarten. Bestätigt wurden die Gerüchte bislang nicht. Stattdessen wurden George und Amal nun bei einem Restaurantbesuch gesichtet.

Wie so oft verweilt der Hollywoodstar über die Sommermonate am Comer See in Italien. Hier wurden er und seine Gattin nun beim Verlassen eines Lokals fotografiert. Dort waren der "Ocean's Eleven"-Darsteller und die 43-Jährige mit einem weiteren Paar beim Essen und machten einen entspannten Eindruck. Für das Dinner-Date warf sich Amal in ein goldenes, kurzes Kleid. George kam in seinem weißen Hemd und dem schwarzen Jacket ebenso stilvoll daher.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten und die beiden tatsächlich wieder Zwillinge erwarten, hat der 60-Jährige diese Nachricht vermutlich besser weggesteckt als beim ersten Mal. Damals habe der Frauenschwarm regelrecht unter Schock gestanden. "Plötzlich waren es zwei. Ich stand zehn Minuten einfach nur da, starrte auf den Ultraschall und sagte: 'Was? Zwei?'", hatte George im Dezember in der CBS Sunday Morning Show berichtet.

Anzeige

MEGA George und Amal Clooney bei einem Restaurantbesuch am Comer See, Juli 2021

Anzeige

MEGA Amal und George Clooney bei einem Restaurantbesuch am Comer See, Juli 2021

Anzeige

Getty Images Amal und George Clooney im Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de