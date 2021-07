Gwen Stefani (51) und Blake Shelton (45) schweben auf Wolke sieben – und das soll auch die ganze Welt wissen. Nicht einmal einen Monat ist es her, dass sich die beiden Musiker auf der Ranch des 45-Jährigen das Jawort gegeben haben. Bislang teilten die frisch Vermählten nur wenige Schnappschüsse ihrer Traumhochzeit. Nun zeigten sich Gwen und Blake aber erstmals als Ehepaar gemeinsam auf der Bühne.

Am vergangenen Dienstag fand im Ascend Amphitheater in Nashville der CMA Summer Jam statt, wo Gwen und Blake tatsächlich zusammen performten. Bei ihrem Auftritt schauten sich die beiden Stars nicht nur immer wieder verliebt in die Augen: Blake gab seiner Liebsten auch vor den Augen der Zuschauer einen liebevollen Kuss auf die Wange. Der süße Liebesbeweis sorgte bei Gwen für ein verschmitztes Lächeln.

Können Fans denn auf weitere gemeinsame Gigs des Pärchens bauen? Das scheint noch unklar zu sein, denn laut einem HollywoodLife-Insider wollen die beiden nun Nachwuchs planen. "Gwen und Blake loten all ihre Optionen aus, um ein Baby zu bekommen. Sie sind offen, was eine Leihmutter angeht. Das ist es, worauf sie sich gerade konzentrieren", meinte die Quelle. Gwen hat bereits zwei Söhne: Kingston Rossdale (15) und Zuma Rossdale (12).

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani beim CMA Summer Jam im Ascend Amphitheater

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Januar 2020

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani bei einem Auftritt im Juli 2021

