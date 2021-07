In wahren Leben könnte Claudelle Deckert (47) auf eine Person wie ihre Unter uns-Rolle Eva wohl gut und gerne verzichten! In der Serie stürzt sich die Ex-Anwältin gerade voll und ganz in die Vorbereitungen für Viviens (Sharon Berlinghoffs, 25) Hochzeit. Allerdings ist Eva etwas übermotiviert und kann gar nicht genug Kitsch und extravagante Details einplanen. Im echten Leben hat Darstellerin Claudelle selbst gerade erst geheiratet und erklärt deshalb: Eine Trauzeugin wie Eva hätte sie sich niemals vorstellen können.

"Mit Eva als Trauzeugin würde ich im Leben nicht klarkommen. Horror, das ist ja ein Albtraum", betonte die Düsseldorferin im RTL-Interview. Ihrer Meinung nach hätte Eva sie bei den Vorbereitungen auf den großen Tag in den finanziellen Ruin getrieben – denn sie sei ja nicht davon abzuhalten, zu viel Geld auszugeben. Die Schauspielerin hat eine genaue Vorstellung davon, was eine gute Trauzeugin mitbringen muss: "Also für mich macht eine gute Trauzeugin aus, dass sie da ist. Jemand, der dich einfach unterstützt. Das ist auch alles sehr aufregend und emotional und da brauchst du jemanden, der dich gut durchführt." Bei ihrer Hochzeit habe das bestens funktioniert.

Kurz nach dem Jawort an ihren Liebsten Peter Olsson schwärmte die 47-Jährige in den höchsten Tönen von ihrem großen Tag. "Könnt ihr erahnen, wie glücklich ich bin? Ich bin eine frischgebackene, superglückliche Ehefrau", schrieb sie auf Instagram. Zunächst hatte sich das Paar in trauter Zweisamkeit standesamtlich vermählt, danach folgte eine größere Zeremonie am Tegernsee.

TVNow/ Stefan Behrens Eva (Claudelle Deckert) bei "Unter uns"

TVNow/ Stefan Behrens Schauspielerin Claudelle Deckert

Instagram / living.well.with.claudelle Claudelle Deckert mit Peter Olsson

