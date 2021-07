Da wollte sich jemand aber buchstäblich bei Tom Beck (43) einschleimen. In seiner Karriere erlebt der Schauspieler schon so allerlei witzige Dinge. So nahm der "Einstein"-Star beispielsweise an der Gesangsshow The Masked Singer teil, musste seine dortige Anwesenheit jedoch lange Zeit verheimlichen, um den Spannungsfaktor der Sendung nicht zu verderben. Doch was nun passierte, erstaunte wohl selbst den Leinwand-Hottie. Während eines Drehs kroch eine Nacktschnecke unbemerkt in Toms Hose.

In seiner Instagram-Story teilte der Nürnberger einige Eindrücke des schleimigen Besuchs unter seinen Klamotten mit seinen Fans. "Wenn dir während des Drehs eine Nacktschnecke das Bein hochkriecht und du es erst bemerkst, wenn sie am Knie angekommen ist", schrieb der ehemalige Alarm für Cobra 11-Darsteller zu dem Video. In dem Clip fummelt sich der Papa eines Sohnes am Hosenbein rum, auf der Suche nach dem unerwünschten Gast.

Während sich Tom jedoch kaum vor der Nacktschnecke zu ekeln scheint und diese sogar mit bloßen Fingern anfasst, hört man im Hintergrund des Videos mehrere Anwesende angewidert kreischen. Etwa in Kniehöhe erwischt der Schauspieler das glitschige Tier schließlich und die Schnecke purzelt aus seinem Hosenbein. Wenig später zeigt Tom die Schleimspur, die die aufdringliche Verehrerin auf seiner Socke hinterlassen hat. "Du Schleimer, du", scherzt der Schauspieler abschließend in seiner Story.

Anzeige

Instagram / tombeckphotos Tom Beck im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Schauspieler Tom Beck

Anzeige

Instagram / tombeckphotos Tom Beck im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de