So gelang es Tom Beck (42), seine Freunde hinters Licht zu führen! Im The Masked Singer-Finale wurde der Schauspieler als Allerletztes enttarnt. Zwar vermuteten die Zuschauer und das Rateteam ihn unter der Faultiermaske – sicher waren sie sich aber nicht. Im Promiflash-Interview verriet Tom, dass lediglich seine Agentin und seine Frau Chryssanthi Kavazi (31) von seiner Teilnahme gewusst hätten. Sich vor seinen Freunden nicht zu verraten, fiel dem "Schlussmacher"-Darsteller gar nicht so leicht.

Im vergangenen Jahr noch habe sein bester Freund den 42-Jährigen für den Kudu gehalten und ihn regelmäßig damit gelöchert. Doch diesmal habe er Tom nicht einmal auf eine mögliche Teilnahme angesprochen. Den Grund dafür erfuhr er erst nach dem Finale. "Er wusste es ab der ersten Show. Er hat mir erklärt, dass er mich nicht fragen wollte, damit ich ihn nicht anlügen muss", plauderte der Vater eines Sohnes aus und betonte, wie begeistert er von seinem Kumpel sei, dass er es bis zum Schluss durchgezogen habe.

Andere Freunde waren da nicht so zurückhaltend. "Axel Stein war der Allerschlimmste, der hat richtig gebohrt." Der Schauspieler habe sich jedoch riesig für Toms Sieg gefreut und ihm per Sprachnachricht gratuliert. Am schwersten fiel es dem Frauenschwarm aber, seine Mutter anzulügen: "Das hat mir wirklich das Herz gebrochen", gab er im Promiflash-Interview zu.

