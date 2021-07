Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (48) turteln weiterhin, was das Zeug hält. Die Sängerin und der Schauspieler haben ihre frühere Beziehung gerade erst nach 17 Jahren wieder aufleben lassen – und wollen ihre neu entdeckte Liebe auch nicht mehr verstecken. Zurzeit genießen die beiden einen Pärchenurlaub in Italien und können dort offenbar die Finger nicht voneinander lassen. Ein Turtelbild sorgt dabei für einen Dé­jà-vu-Moment: Stellen Ben und J.Lo etwa ihr gemeinsames Musikvideo nach?

2002, als Bennifer zum ersten Mal scheinbar unzertrennlich waren, spielte Ben in Jennifers Musikvideo zu "Jenny from the Block" mit. Vor allem eine Szene dürfte den Fans in Erinnerung geblieben sein: Darin sind die beiden Turteltauben auf einer Jacht zu sehen und Ben fasst seiner Liebsten beherzt an den Po. Wie diese Paparazzibilder zeigen, hat sich genau diese Szene nun im wahren Leben wiederholt. Jennifer liegt während ihres Italienurlaubs im Bikini auf einer Jacht, während Ben neben ihr sitzt und seine Hand auf ihren berühmten Allerwertesten legt.

Wie verliebt die beiden ineinander sind, davon konnten sich kurz zuvor noch einige Restaurantbesucher in der Stadt Nerano überzeugen. Beim Essen küssten der 52-Jährige und die zweifache Mutter sich ziemlich innig. J.Lo setzte sich, wie diese Bilder zeigen, sogar kichernd auf Bens Schoß.

Foto: Ana Carballosa Jennifer Lopez und Ben Affleck, Juli 2021

MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Pärchenurlaub auf Capri

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2003

