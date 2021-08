Reicht Denise (31) und Henning Merten (31) eine Hochzeit nicht? Am 9. Juli haben sich die einstigen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer das Jawort gegeben. Die Zeremonie fand draußen auf einer Wiese nah am Wasser statt. Mit dabei waren neben ihren Liebsten auch einige Promis wie Jennifer Lange (27), Annemarie Eilfeld (31), Michaela Scherer (54) oder Martin Bolze (64). So eine Party wollen Denise und Henning aber nicht zum letzten Mal veranstalten: Sie möchten noch einmal heiraten!

Gegenüber Promiflash verriet Denise, dass die Feier durch den Stress wegen der Sanierung ihres Hauses sehr schnell an ihr und Henning vorbeigezogen sei – das hätten große Hochzeiten ihrer Meinung nach aber auch an sich. Aus diesem Grund soll es eine zweite Zeremonie geben. "Im verflixten siebten Jahr wollen wir uns noch einmal bei einer freien Trauung in aller Ruhe das Jawort geben und feiern", erklärte die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin.

Mittlerweile sind Henning und Denise seit etwas über zwei Jahren zusammen. Ihre Beziehung machten die Influencer im Juni 2019 öffentlich. "Wir haben keine Lust mehr, uns zu verstecken. Wir sind viel zu glücklich, um es nicht leben zu dürfen", schrieb die 31-Jährige damals zu einem Pärchen-Pic auf Instagram. Zuvor hatten sie und Henning stets behauptet, sie seien nur Mitbewohner.

Instagram / denise_kappes Henning und Denise Merten an ihrem Hochzeitstag

TVNOW / Stefan Gregorowius Denise und Henning Merten, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Instagram / denise_kappes Henning und Denise Merten auf ihrer Hochzeit

