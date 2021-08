Sie ist eines der Highlights der bisherigen Staffel! Narumol wurde vor über zehn Jahren als Kandidatin bei Bauer sucht Frau bundesweit bekannt. Seitdem legte die gebürtige Thailänderin eine Reality-TV-Pause ein – bis jetzt! Bei Kampf der Realitystars avanciert sie zurzeit mit skurrilen Aktionen zum Publikumsliebling. Tennisprofi Tayisiya Morderger (24) hat ebenfalls beide Formate als Kandidatin kennengelernt. Promiflash erzählte sie, warum sie mit Narumols energiegeladenem Auftritt nicht gerechnet hätte.

"Ich hätte nicht erwartet, dass es zu solchen Ausbrüchen von ihr kommt", gab Tayisiya im Gespräch mit Promiflash zu. Sie habe Narumol eher als ruhige Person eingeschätzt, finde es aber gut, sie auch mal von einer anderen Seite kennenzulernen: "Ich selber kenne es von der Show, dass man da ganz schnell die Kameras um sich vergisst und außer sich geraten und sehr emotional werden kann."

In solchen TV-Formaten nehme man automatisch alles emotionaler wahr, als es im Alltag der Fall wäre, betonte die Sportlerin: "Man lässt die Dinge zu sehr an sich ran, was man im echten Leben in solchen Situationen nicht machen würde." Doch genau das mache die Sendungen interessant, fügte die 24-Jährige hinzu.

Instagram / narumolofficial Bauer Josef und seine Ehefrau Narumol auf ihrer Hochzeit 2010

Instagram / tayuschka Tayisiya Morderger, Reality-TV-Star

RTLZWEI/Karl Vandenhole Narumol bei "Kampf der Realitystars"

