Anastasiya Avilova (32) hat offenbar Lust darauf, mit ihrem Liebsten ein bisschen Fernsehluft zu schnuppern! Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin ist seit wenigen Wochen wieder in festen Händen: Ihr neuer Lover heißt Daniel. Erste Pärchenfotos bekamen die Fans auch schon zu Gesicht. Ob der Freund der Reality-TV-Bekanntheit also ebenfalls in der Öffentlichkeit stehen will? Wie Anastasiya jetzt im Gespräch mit Promiflash verriet, hat sie nämlich große Pläne mit ihm: Sie will mit Daniel ins Sommerhaus ziehen!

Gegenüber Promiflash plauderte die Ex von Ennesto Monté (46) kürzlich im Rahmen der Dr.Sindsen-Fashionshow aus, dass sie gerne an dem Format teilnehmen würde. Obwohl durch die Reality-TV-Show bereits einige Liebschaften in die Brüche gegangen sind, hat die Influencerin keine Angst davor, dass mit ihrer Beziehung dasselbe passiert: "Ich weiß ganz genau, dass Daniel mir den Rücken deckt. Wir können uns da voll und ganz vertrauen", erklärte Anastasiya bestimmt.

Doch wie steht Daniel dazu? Offenbar hat es der Unternehmer es nicht so eilig, genau wie seine Liebste eine TV-Karriere zu starten. "Ich habe meinen Freund schon gefragt, ob er eine Show mit mir machen würde. "Es ist zwar nicht so sein Ding, aber er hat gesagt: 'Wenn du es willst, machen wir das."', verriet die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin.

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, ehemalige "Dschungelcamp"-Teilnehmerin

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova mit ihrem neuen Freund Daniel

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, Reality-TV-Darstellerin

