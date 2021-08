Heidi Klum (48), Tom Kaulitz (31) und Bill Kaulitz (31) sind ein echtes Dream-Trio. Anfang August 2019 gaben sich das Model und der Tokio Hotel-Gitarrist das Versprechen auf immer und ewig. Seitdem sind die beiden Turteltauben geradezu unzertrennlich. Doch auch die Zwillingsbrüder stehen sich sehr nahe, weswegen die drei sehr viel Zeit miteinander verbringen. Nun gratulierte der Sänger seinem Bruder und seiner Schwägerin sogar überschwänglich zum zweiten Hochzeitstag.

Auf Instagram veröffentlichte der 31-Jährige einen Schnappschuss, der die Eheleute in inniger Pose auf einem Boot zeigt. "Alles Gute zum Jahrestag an meine Lieblingsmenschen in der ganzen Welt", begann der "White Lies"-Interpret seine Bildunterschrift. "Ich liebe euch beide so sehr", kommentierte Tom den niedlichen Schnappschuss weiter. Augenscheinlich stammt das Foto von einem gemeinsamen Ausflug während ihres Urlaubs in Italien, denn der gebürtige Leipziger versah seinen Post abschließend mit den Hashtags #capri und #twoyearanniversary.

Auch Heidi hatte ihrem Schatz mit einem süßen Post zum Hochzeitstag gratuliert. "Fröhlichen Jahrestag, mein Schatz", hatte die Germany's next Topmodel-Chefin schlicht zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme von ihrem großen Tag geschrieben. Außerdem hatte die vierfache Mama sage und schreibe 72 rote Herz-Emojis in ihrem Beitrag verwendet, um zum Ausdruck zu bringen, wie wichtig ihr der 31-Jährige sei.

Instagram / heidiklum Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Heidi Klum im August 2021

Getty Images Heidi Klum, Tom Kaulitz und Bill Kaulitz bei einer Spendengala auf Capri

Instagram / billkaulitz Heidi Klum und Tom Kaulitz im August 2021

