Dieter Bohlen (67) möchte seine Fans vollkommen zufriedenstellen. Seit März ist klar, dass das ehemalige Modern Talking-Mitglied nach rund zwei Dekaden nicht mehr in der DSDS-Jury sitzen und auch sein Platz am Juroren-Pult bei Das Supertalent leer bleiben wird. Seitdem fragen sich die Fans, wann sie Dieter das nächste Mal im TV zu Gesicht bekommen werden. Jetzt kündigte der Poptitan seine Rückkehr an.

Auf Instagram veröffentlichte der 67-Jährige kürzlich ein Video, in dem er von seinem Alltag berichtete, und verriet, dass er sich Gedanken über ein neues Format mache. "Hier bin ich mal wieder mit 'Dieters Tagesschau'", begann der Blondschopf den Clip humorvoll und berichtete, dass er und seine Freundin Carina Walz aktuell sehr beschäftigt seien. Dann sprach er schließlich die wohl "meistgestellte Frage in den letzten Monaten" an: "Wann sehen wir dich wieder im Fernsehen?".

Nachdem der Musikproduzent zunächst scherzend geantwortet hatte, dass diese Woche ein neuer Werbespot mit ihm anlaufe, verriet er schließlich, dass er zurzeit sehr viel Brainstorming mache. "Ja, ich mache mir einfach Gedanken und ich will nicht einfach wieder eine Castingshow [machen]", erklärte Dieter seiner Community. Stattdessen würde er wenn möglich versuchen, "etwas komplett Neues [zu] machen, was euch vom Hocker haut". Dies würde jedoch seine Zeit erfordern, "also gebt mir etwas Zeit zum Nachdenken", beendete der sechsfache Vater seine kleine Ankündigung.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen im Mai 2021

Getty Images Dieter Bohlen, Musikproduzent

