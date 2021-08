Diese Kuppelshow-Alumni geben der Liebessuche im Fernsehen eine weitere Chance! Schon bald geht Bachelor in Paradise in die dritte Runde – und nun hat RTL auch den Cast bekannt gegeben. Neben Denise Hersing (25), Ioannis Amanatidis (31) und Moritz Breuninger (32) ist auch die ehemalige Rosenlady Chanelle Wyrsch (25) dabei. "Man kann sich überall verlieben und man kann sich zu hundert Prozent auch im Fernsehen verlieben", ist sie überzeugt. Ob vielleicht Kandidat Serkan Yavuz (28) bei ihr punkten kann? Der Ex von Carina Spack (25) geht zum zweiten Mal bei dem Format an den Start.

