Ben Affleck (48) hat sich für seine Jennifer Lopez (52) nicht nur in Unkosten gestürzt, sondern auch viele Gedanken gemacht. Nach zahlreichen Spekulationen machten es der Schauspieler und die Sängerin gerade erst offiziell: 17 Jahre nach ihrer Trennung sind sie nun wieder ein Paar. Schon kurz nach dem Liebes-Comeback stand J.Los Geburtstag an: Und ihr Ben hat ihr ein besonders persönliches Geschenk gemacht.

Wie das Magazin The Adventurine berichtet, designte der einstige "Batman"-Darsteller eine Kette als Symbol ihrer Liebe für die "On the Floor"-Interpretin. Das goldene Schmuckstück besteht aus verschiedenen Elementen mit kleinen versteckten Botschaften und kostete Ben stolze 44.665 Dollar – also rund 37.580 Euro. Zunächst wählte er einen Anhänger in Schlüsselform aus, der laut der Website des Magazins für Liebe stehen soll. Er ergänzte noch ein Herz, das sich sogar mit Buchstaben personalisieren lässt. Abgerundet wurde die Kreation durch ein Initialenmedaillon, das Ben mit Sicherheit mit einem "B. A." versehen hat, damit J.Lo ihn immer am Herzen trägt.

Das ist aber nicht das erste Liebessymbol, das J.Lo um den Hals trägt. Erst vor wenigen Tagen tauchten Fotos auf, die die 52-Jährige mit einem zarten Goldkettchen zeigen. Das besondere Detail: die drei Buchstaben-Anhänger "B", "E" und "N". So wollte die Musikerin wohl der ganzen Welt zeigen, dass ihr Herz nur für den Leinwandstar schlägt.

Getty Images Ben Affleck bei der Premiere von "The Way Back" im März 2020 in Los Angeles

ActionPress Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juni 2021 in Malibu

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

