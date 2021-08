Steht Ellen Pompeo (51) vor dem Ende ihrer Schauspiellaufbahn? Die Amerikanerin ist durch ihre Rolle der Meredith Grey in Grey's Anatomy weltweit bekannt geworden. Die Serie ist so erfolgreich, dass sie mittlerweile schon 17 Staffeln hervorgebracht hat – eine weitere ist bereits bestätigt. Die Zuschauer werden also noch viel mehr von Ellen zu sehen bekommen. Jetzt machte die TV-Ärztin allerdings eine überraschende Offenbarung, was die Zukunft ihrer Schauspielkarriere angeht.

Sollte "Grey's Anatomy" wirklich eines Tages eingestellt werden, könne Ellen sich durchaus vorstellen, dass Meredith ihre letzte Rolle sei. "Ich sage nicht, dass ich nie wieder schauspielern werde, das könnte vielleicht schon passieren, aber ich habe dann nicht mehr so viel Lust, meine Schauspielkarriere fortzusetzen", erklärte sie im "Ladies First"-Podcast von Laura Brown. Obwohl sie in ihrer Laufbahn nicht allzu viele Rollen hatte, habe sie das Gefühl, dass sie nach "Grey's Anatomy" alles gemacht haben wird, was sie machen wollte.

Die letzten Episoden entsprachen einer speziellen Corona-Staffel der beliebten Arztserie, während der sich Meredith mit der Krankheit infiziert hatte. In ihren Fieberträumen hatte sie einige Begegnungen mit ihren Lieben, die sie über die Jahre verloren hatte. So feierten einige beliebte Darsteller, die mit der Zeit ausgestiegen waren, ihre Serien-Comebacks.

Getty Images Ellen Pompeo, 2018 bei den InStyle Awards

Krista Vernoff Ellen Pompeo und Patrick Dempsey

ABC / Grey's Anatomy Ellen Pompeo bei "Grey's Anatomy"

