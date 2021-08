Jeder Fan weiß: Bis vor einigen Monaten hat Heidi Klum (48) die Gesichter ihrer vier Kinder nie gezeigt. Umso größer war die Sensation, als die Laufstegschönheit im Dezember der Öffentlichkeit ganz offiziell ihre Tochter Leni (17) präsentiert hat – die nun genau wie ihre berühmte Mama als Model durchstarten will. Während Lenis Gesicht bis zu ihrem 16. Geburtstag ein wohlbehütetes Geheimnis gewesen ist, darf sich ihre kleine Schwester jetzt viel früher offenbaren: Heidi zeigt zum ersten Mal ihre elfjährige Tochter Lou!

Die Germany's next Topmodel-Chefin befindet sich aktuell mit ihrer Rasselbande im Italienurlaub. Von dort aus veröffentlichte sie jetzt das besagte Foto von und mit ihrem jüngsten Kind auf Instagram. Die Mädels stehen hier vor einem Souvenir-Shop mit Postkarten. Während Heidi sie anlächelt, schaut die Elfjährige in die Kamera – Lous halbes Gesicht wird zwar durch eine OP-Maske verborgen, aber man bekommt einen guten Blick auf ihre hübschen Augen. Auch sonst gibt das Bild viel Aufschluss: Lou steht wohl auf knallige Farben! So trägt sie pinke Strähnen in den Haaren und hat ein orange-türkis-farbenes Sommerkleid an.

Ein weiteres Detail, das hier heraussticht: Lou ist für ihre elf Jahre schon richtig groß – gut möglich, dass sie ihre 1,76-Meter-große Mama eines Tages überragen wird! Vielleicht hegt die Tochter von Seal (58) ja genau wie ihre Mutter und ihre Schwester Leni Ambitionen, irgendwann mit ihren XXL-Beinen die Laufstege dieser Welt zu erobern?

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Liebsten

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kids in Italien

Getty Images Heidi Klum auf der Victoria's Secret Fashion Show in New York im Jahr 2003

