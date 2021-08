Gelüste, Geschlecht, Namensidee und mehr – Dagi Bee (26) gibt nun erste Details preis. Erst vor ein paar Tagen verkündete die YouTuberin überglücklich: Sie ist schwanger – sie und ihr Mann Eugen Kazakov (27) erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die Freude der Fans über diese aufregenden Babynews war natürlich riesig – aber noch größer war wohl vor allem die Neugier von Dagis Webcommunity. Jetzt bekamen die Follower sogar Gelegenheit, die werdende Mama mit Fragen zu ihrer Schwangerschaft zu löchern...

Und die haben Dagis Follower auch direkt genutzt! In ihrer Instagram-Story gab sie ihnen die Chance, ihre zehn brennendsten Fragen loszuwerden, die sie dann beantworten würde. Was ihre Netz-Gemeinschaft am meisten interessierte: Ist es ein Wunschkind? "Absolutes Wunschkind", bestätigte die 26-Jährige. Sie und Eugen hätten bereits seit Längerem versucht, Nachwuchs zu bekommen. Ihr Mann war auch der Erste, der vom Babyglück erfuhr. "Alle anderen haben es erst ein paar Wochen später erfahren. Haben unser kleines Geheimnis erst mal für uns behalten", verrät die gebürtige Düsseldorferin.

Ob die beiden nun einen Jungen oder ein Mädchen bekommen, das sei ihnen "total egal". Wie Dagi ausplauderte, hat sie auch schon ein paar Ideen, wie ihr Baby heißen soll, denn sie führe schon seit Jahren eine Namensliste. "Da ich [...] immer wieder neue aufschreibe, wenn ich einen schönen höre, hat sich echt was angesammelt", erzählt die Blondine. Egal welchen Namen ihr Mini-Me letztendlich trägt, sein Nachname steht bereits felsenfest: "Da ich seit der Hochzeit Kazakov heiße, wird unser Kind natürlich auch diesen Namen tragen."

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee, Social-Media-Stars

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTube-Star

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov im Amsterdam

Was glaubt ihr: Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Ich tippe auf ein Mächen. Es wird hundertprozentig ein Junge. Abstimmen Ergebnis anzeigen



