Dagi Bees (26) Fans freuen sich mit ihr! Am Sonntag gab die YouTuberin bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Eugen Kazakov (27) ihren ersten Nachwuchs erwartet. In einem rührenden Video hielt sie nicht nur einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera, sondern zeigte auch ihren mittlerweile schon leicht gewölbten Babybauch. Wegen diesen Neuigkeiten sind aber nicht nur Dagi und ihr Liebster überglücklich – auch ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen!

Unter dem YouTube-Video, in dem Dagi ihre Schwangerschaft verkündet, häufen sich begeisterte, aber auch rührende Kommentare ihrer Community. Vielen kommen bei dem Video die Tränen. "Wie kann etwas Kleines so wunderschön sein. Ich wünsche euch von Herzen nur das Allerbeste", schrieb eine Userin. Eine andere kommentierte: "Ich verfolge dich einfach schon seit Anfang an, so viele Jahre, und ich habe so lange darauf gewartet. Ich gönne es euch so sehr. Ihr werdet wundervolle Eltern."

Neben zahlreichen Fans mischte sich auch Dagis YouTube-Kollege Aaron Troschke (31) unter die Gratulanten. Der Berliner hatte die 26-Jährige in der Vergangenheit immer wieder auf die Schippe genommen – auch bei seinen Glückwünschen konnte er sich einen kleinen Spaß nicht verkneifen. "Alles Glück der Welt. Wehe, ihr nennt ihn nicht Aaron", schrieb der 31-Jährige augenzwinkernd.

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee bei der Goldenen Henne 2020

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee auf dem Lollapalooza-Festival 2019

Instagram / dagibee Dagi und Eugen in Amsterdam

