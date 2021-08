Rebel Wilson (41) ist wirklich für jeden Fall zu haben! Zuletzt hatte die Australierin in regelmäßigen Abständen Eindrücke von den Dreharbeiten ihrer neuen Netflix-Produktion mit ihrer Community geteilt. Doch seitdem sie ihren Film "Senior Year" abgedreht hat, genießt die Blondine ihre freie Zeit lieber auf einer Reise durch Europa. Erst kürzlich hatte Rebel zum Beispiel einige Fotos aus Rom gepostet. Nun teilte die Schauspielerin erneut lustige Urlaubsaufnahmen.

Auf Instagram veröffentlichte die 41-Jährige jetzt einige Eindrücke von ihrer Auszeit, die sie mit ein paar Freunden auf einem Bott verbrachte. Mit dabei waren neben der zweifachen Emmy Awards-Gewinnerin Carly Steel auch deren Ehemann Jacob Andreou sowie weitere Freunde. "Über dem Deck des Mittelmeeres", schrieb die Pitch Perfect-Darstellerin zu den Fotos, auf denen sie unter anderem an den Tauen des Schiffes hing. Auch in ihrer Story postete die Schauspielerin kurze Videos und zahlreiche Fotos, die ebenfalls verdeutlichen, was für einen Spaß die Segelcrew offensichtlich hatte.

Bei den Fans kamen die sommerlichen Bilder bestens an. So lachten sich viele User in den Kommentaren schlapp über die Fähigkeit der in Sydney geborenen Beauty, über sich selbst zu lachen, oder kommentierten den Post mit einigen lieben Worten. "Ein guter Tag zum Rumhängen?", fragte zum Beispiel ein Follower scherzend, und ein anderer hinterließ ein schlichtes "Kultig" unter dem Beitrag.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im August 2021

Instagram / carlyjsteel Rebel Wilson und Carly Steel im August 2021

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und ihre Freunde im August 2021

