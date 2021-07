Rebel Wilson (41) zeigt, was sie hat! Die Schauspielerin hat sich im vergangenen Jahr einen großen Traum erfüllt. Sie hatte sich Anfang 2020 vorgenommen, ordentlich abzuspecken und gesund zu leben – und sich tatsächlich streng in ihr Vorhaben gehalten. So hat sie bis heute 30 Kilo abgenommen und zeigt seither ihre schlanke Silhouette regelmäßig stolz im Netz. So auch jetzt: Rebel posiert in einem neuen Post im knappen Badeanzug – und begeistert auch einen bekannten Rugby-Star damit sehr...

Die Pitch Perfect-Darstellerin teilt jetzt Eindrücke eines Bootsausflugs auf Instagram und spielt dabei mit ihrem Reizen: In türkisfarbener Bademode liegt sie auf einer Jacht und gibt freie Sicht auf ihr Dekolleté. Rebel lenkt den Blick aber nicht nur auf ihre Brüste – sie beißt außerdem lasziv in ein Seil und entlockt dem Sportler Sam Burgess damit einen kecken Kommentar: "Schmeckt es?", neckt er die Schauspielerin unter dem Post.

Ob das etwa ein Flirt-Versuch des 32-Jährigen ist? Denkbar wäre es, immerhin soll er laut Daily Mail seit der Trennung von seiner Ex-Frau Phoebe im Jahr 2019 Single sein. Auch Rebel ist solo: Ihre Beziehung zu Jacob Busch (30), den sie erst letztes Jahr als ihren neuen Freund vorgestellt hatte, endete Anfang 2021. Letzterer kommentierte Rebels Post allerdings ebenfalls mit zwei Feuer-Emojis.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, 2021

Getty Images Sam Burgess, Rugby-Spieler

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Mai 2021

