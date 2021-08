Daniela Katzenbergers (34) Entschluss steht fest! 2015 brachte die Kult-Blondine ihr erstes Kind zur Welt. Töchterchen Sophia (5) ist der ganze Stolz von Mama Dani und Papa Lucas Cordalis (53). Schon seit der Geburt der kleinen Prinzessin wird allerdings spekuliert, ob sich das Paar in Zukunft noch weiteren Nachwuchs wünscht. Jetzt hat die TV-Bekanntheit offenbar eine Entscheidung getroffen: Dani möchte keine Kinder mehr!

Im Rahmen einer Fragerunde via Instagram wurde Daniela erneut gefragt, ob Tochter Sophia irgendwann noch ein Geschwisterchen bekommt. Diese Frage verneinte die Beauty allerdings – und das auch aus einem bestimmten Grund, wie sie erklärte: "Sonst hätte ich mir nicht die Brüste machen lassen!" Ihre Oberweite sei nun wohl in genau der Form, von der Dani immer geträumt hatte. Eine Schwangerschaft würde das Ergebnis wieder verändern.

Ohnehin schenken Daniela und ihr Mann Lucas dem Thema Kinderplanung gar keine Beachtung mehr. "Habe damit abgeschlossen. Auch vom Kopf her", stellte die gebürtige Pfälzerin gegenüber ihrer Community klar. Dani scheint sich also nun voll und ganz auf das zu konzentrieren, was sie hat – ihre Familie und die Karriere.

Instagram / danielakatzenberger Sophia und Lucas Cordalis mit Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Influencerin

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Juli 2021

