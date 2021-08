Bekommt Eric Sindermann (33) etwa kaum Support? Seit vergangenen Dienstag steht es offiziell fest: Der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer und Modeschöpfer ist neben Ina Aogo (32), Rafi Rachek (31) und Co. ebenfalls einer der diesjährigen Promi Big Brother-Kandidaten. Bereits am kommenden Freitag geht es für Dr. Sindsen in den TV-Container. Im Interview mit Promiflash stellte Eric schon vorab klar: Er rechnet mit den wenigsten Fans!

"Ich bin sehr ehrlich, manchmal auch sehr plump – einigen Leuten gefällt es, einigen nicht", erklärte der Berliner gegenüber Promiflash. So gebe es immer eine Gruppe an Leuten, die ihn möge, und Menschen, die ihn hassen würden. Einen langen Aufenthalt im TV-Knast sieht der Ex-Handballer noch nicht: "Mit drei Wochen rechne ich gar nicht, weil ich die wenigsten Fans habe!" Immerhin komme es in dem Reality-Format auch auf die Anzahl der Fan-Anrufe an. Doch auch schon über wenige Tage in der Sendung würde sich Eric freuen: "Wenn ich zwei Wochen bleibe, ist es ein Riesenerfolg, worauf ich sehr stolz sein werde."

In erster Linie zähle für den 33-Jährigen aber eine Sache ganz besonders: "Ich will den Leuten zeigen, dass ich ehrlich bin!" Das sei in Erics Augen bei vielen Personen in der Öffentlichkeit nämlich nicht der Fall. "Meiner Meinung nach sind viele extrem unauthentisch, sehr falsch und ich kann mich mit diesen Leuten auch nicht identifizieren", stellte der Designer klar.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann alias Designer Dr. Sindsen

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Eric Sindermann bekannt als Dr.Sindsen bei seiner Fashionshow

Instagram / dr.sindsen "Ex on the Beach"-Star Eric Sindermann

