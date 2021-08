Für Britney Spears (39) ist das Alter offenbar nur eine Zahl! Die Sängerin steht seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit, schaffte mit Hits wie "Oops!...I Did It Again" oder "Baby ne More Time" den internationalen Durchbruch. Am 2. Dezember wird der einstige Teeniestar nun schon 40 Jahre alt. Im Hinblick auf ihren runden Geburtstag zieht die US-Amerikanerin jetzt bereits ein erstes Fazit.

Während ihres Urlaubs auf Hawaii teilt Britney auf Instagram einen Clip, der sie in unterschiedlichen Bikinis zeigt. Von den Outfits schwärmt sie total – und gesteht: Obwohl sie in diesem Jahr die 40 knackt, fühle sie sich längst noch nicht alt: "Ich bin noch nicht bereit, in Shops für alte Frauen einzukaufen", schreibt sie und fügt lachende Smileys hinzu.

Britney hat allerdings auch dringendere Sorgen als Bedenken wegen ihres Alters: Sie kämpft momentan darum, dass ihr Vater Jamie Spears (69) als ihr langjähriger Vormund abgesetzt wird. Vor Gericht machte die Künstlerin zuletzt erschreckende Details öffentlich – und offenbarte laut People unter anderem: "Ich habe eine [Spirale] in mir, damit ich nicht schwanger werde. Sie wollen nicht, dass ich Kinder bekomme – keine Kinder mehr."

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Popstar Britney Spears

Getty Images Britney Spears im Jahr 2003

