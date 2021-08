Model Toni Garrn (29) und ihr Ehemann, Schauspieler Alex Pettyfer (31), wurden vergangenen Monat zum ersten Mal Eltern. Erst im März überraschte Toni ihre Fans mit der Neuigkeit, dass sie Nachwuchs erwartet. Am 19. Juli 2021 gab das Paar dann auf Social Media die Geburt seiner Tochter Luca Malaika bekannt. Die frischgebackenen Eltern wurden nun zum ersten Mal mit ihrem Baby bei einem Spaziergang fotografiert.

Paparazzi-Bilder zeigen, wie Toni und Alex bei einem Spaziergang durch Berlin stolz den Kinderwagen mit Baby Luca vor sich her schoben. Das Model setzte auf ein lässiges Ensemble aus grauen Shorts, einem schwarzen T-Shirt mit Print und einer Cap. Vom Babybauch ist auf den Schnappschüssen der Paparazzi kaum noch was zu sehen. Alex trug ein weißes T-Shirt, eine kurze Hose und rundete den Look ebenfalls mit einer Cap ab. Das Paar sah leger und stylish zugleich aus.

Vor wenigen Wochen postete das Model bereits das erste Bild von Luca auf Instagram. Die Kleine trägt darauf eine beige Strickhose, gepaart mit einem lilafarbenen Pullover. Ihr Gesicht blieb jedoch verborgen. Hierzu schrieb Toni: "Das magischste Erlebnis meines Lebens hat Luca Malaika letzte Woche in unsere Welt gebracht. Sie hat sofort unsere Herzen für immer gestohlen".

Instagram / tonigarrn Model Toni Garrn im Juni 2021

Instagram / tonigarrn Luca Malaika, Toni Garrns Baby

Instagram/tonigarrn Toni Garrn, Mai 2020

