Lässt Florian Silbereisen (40) die Korken knallen? Bei dem Schlagerstar könnte es aktuell kaum besser laufen: Neben seiner Rolle auf dem ZDF-Traumschiff ist der Musiker jetzt auch noch eines der neuen Mitglieder in der DSDS-Jury. Am heutigen Mittwoch steht der Sänger aber auch privat voll und ganz im Mittelpunkt: Flori feiert seinen 40. Geburtstag – doch wie verbringt er seinen Ehrentag eigentlich?

Von wegen eine XXL-Fete im Hause Silbereisen. "Ich habe da einen ganz normalen Casting-Tag bei DSDS in Bayern und ziehe den auch durch", erklärte Florian gegenüber Bild. Nach einem ausnahmsweise größeren Frühstück mit Schokotörtchen, Kaffee und Sekt geht es für den Moderator bereits am frühen Morgen vom Hotel direkt vor die Kamera. Bis voraussichtlich 19 Uhr ist das Geburtstagskind dann mit der Arbeit beschäftigt. Anschließend möchte Flori mit dem Team vom Set in gemütlicher Runde Essen gehen.

Die große Party zum runden Geburtstag lässt Florian in diesem Jahr aber nicht einfach ausfallen. "Ich feiere dann am 14. August mit einer großen Strandparty in der ARD nach", verriet der Showmaster. Dort könnte auch seine Ex Helene Fischer (36) mit von der Partie sein – immerhin feiert die Blondine nur einen Tag später ihr 37. Lebensjahr.

Thomas Burg Florian Silbereisen, DSDS-Juror

TVNOW / JürgensTV/Beckmann Florian Silbereisen, DSDS-Juror 2021

Getty Images Helene Fischer und Florian Silbereisen beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" in Suhl 2016

