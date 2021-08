Yeliz Koc (27) macht sich nicht mehr die Mühe, ihre Hater zu blockieren! Die einstige Bachelor-Kandidatin teilt mit ihren Followern auf Social Media allerhand Updates aus ihrem Alltag. Allerdings reagieren nicht alle davon unbedingt positiv auf ihren Content – die schwangere Beauty muss sich regelmäßig mit Anfeindungen und gemeinen Kommentaren auseinandersetzen. Früher verbannte Yeliz die Hater von ihrem Profil – das spart sie sich aber mittlerweile!

In ihrer Instagram-Story erklärt Yeliz, warum sie Hater inzwischen nicht mehr blockiert – auch wenn diese sie heftig beleidigen. "Ich blockiere diese Menschen nicht – die mir folgen. Denn sie folgen mir ja trotzdem. Das ist natürlich positiv für mich", führt die Influencerin aus. Außerdem würden diese User ja trotzdem sehen wollen, was sie so mache: "Für mich ist das sowieso immer nur der Neid und deswegen lasse ich sie einfach auf meinem Profil."

Inzwischen sehe Yeliz den Hate im Netz darüber hinaus eher als Bestätigung dafür, dass Leute sie um ihren Lifestyle beneiden. "Für mich ist das eher ein Beweis, dass ich ein geiles Leben habe", findet die werdende Mutter.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2021 auf Kos, Griechenland

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc in der 26. Schwangerschaftswoche

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

