Reese Witherspoon (45) hat sehr große Erfolge zu verzeichnen! Die Darstellerin steht schon seit vielen Jahren vor der Kamera und ist sogar Oscar-Preisträgerin. Doch nicht nur als Hollywood-Schauspielerin, auch als Unternehmerin und Produzentin ist sie mittlerweile sehr erfolgreich. 2016 gründete sie sogar ihre eigene Produktionsfirma. Diese hat sie nun verkauft – und ist damit sozusagen über Nacht zur reichsten Schauspielerin der Welt geworden!

Wie Forbes berichtete, hat Reese die Mehrheitsbeteiligung an ihrer Firma namens Hello Sunshine nun an eine US-Investmentfirma verkauft – und zwar für fast eine Milliarde Dollar! Umgerechnet rund 757 Millionen Euro soll Reese für den Mega-Deal bekommen haben. Damit ist sie laut dem Blatt nun plötzlich reicher als alle anderen Schauspielerinnen der Welt.

Reese hatte die Firma einst gegründet, um in Filmproduktionen Geschichten von Frauen auf der ganzen Welt zu erzählen. In den vergangenen Jahren hatte sie mit Hello Sunshine beispielsweise die Serien "Big Little Lies" oder "The Morning Show" produziert. Doch trotz des Verkaufs der Anteile ihrer Firma möchte die 45-Jährige weiterhin im Vorstand des Unternehmens bleiben und an neuen Produktionen mitwirken.

Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon lächelt

Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de