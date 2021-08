Jessica Paszka (31) fühlt sich pudelwohl in ihrer Haut! Im Mai ist die Ibiza-Auswanderin zum ersten Mal Mutter geworden. Seitdem schweben die in Essen geborene Beauty und ihr Freund Johannes Haller (33) voll im Babyglück. Mit ihren Fans teilt die einstige Let's Dance-Teilnehmerin zudem immer wieder Updates von ihrem Plan, wieder fit zu werden, um einige Schwangerschaftskilos abzunehmen. Jetzt präsentierte die Blondine stolz ihren After-Baby-Body im Bikini.

Auf Instagram teilte die 31-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem sie in einem lilafarbenen Bikini posierte. "After-Work-out-Body", schrieb die frischgebackene Mutter zu dem Bild. Die Mehrheit von Jessis Abonnenten war von der sommerlichen Aufnahme schlichtweg bezaubert. Auch einige Prominente ließen es sich nicht nehmen, der ehemaligen Bachelorette mitzuteilen, wie toll sie doch aussehen würde. "Du siehst wahnsinnig gut aus", schrieb beispielsweise die Bachelor-Gewinnerin aus dem Jahr 2015 Liz Kaeber (28). "Finde es so so toll, wie du das alles grad machst, Maus", lobte auch Antonia Elena ihre Freundin.

Doch einige Fans äußerten auch kritische Meinungen unter dem Beitrag. "Wenn du deine Kurven lieben würdest, würdest du nicht alles tun, um sie wegzubekommen" und "Warum musst du dich immer über dein Aussehen definieren? [...] Du hast erst ein Kind bekommen. Es braucht alles seine Zeit" lauteten nur einige dieser Nachrichten. "Mir gefällt der Content momentan überhaupt nicht", versicherte eine weitere Userin ebenfalls unter Jessis Bikinifoto.

Instagram / jessica_paszka_ Jessi Paszka im August 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Juli 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im Juli 2021

