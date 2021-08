Vor einigen Wochen wurde das Leben von Jessica Paszka (31) und Johannes Haller (33) komplett auf den Kopf gestellt! Die einstige Bachelorette und ihr Verlobter sind nämlich zum ersten Mal Eltern geworden: Ihre kleine Tochter namens Hailey-Su ist im Mai auf Ibiza zur Welt gekommen und hält das Traumpaar seither auf Trab. Aber planen Johannes und Jessi etwa bereits Baby Nummer zwei? Auf Social Media sprachen die Eltern jetzt Klartext...

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein neugieriger Fan jetzt wissen, wie es um die weitere Kinderplanung des Paares steht – und ob denn schon ein zweites Baby geplant ist. "Im Moment ist es nicht in Planung", stellte Johannes daraufhin klar und betonte: "Vielleicht bleibt Hailey auch ein Einzelkind. Das wissen wir jetzt aber auch noch nicht."

Dabei habe Johannes früher eigentlich immer von einer großen Familie geträumt. "Früher wollte ich immer mindestens drei Kinder", erklärte der 33-Jährige und machte deutlich: "So was kann man aber auch nicht planen. Wir legen das dem lieben Gott in die Hände und nehmen es an, wie es kommt."

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka, 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im Juli 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und ihr Partner Johannes Haller im April 2021

