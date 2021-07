Jessica Paszka (31) liebt das Familienleben. Anfang Mai hatten die Ex-Bachelorette und ihr Liebster Johannes Haller (33) zum ersten Mal Nachwuchs bekommen. Nachdem sich das Paar eine kleine Social-Media-Auszeit gönnte, um die erste Zeit nur mit der kleinen Hailey-Su zu genießen, lässt es die Fans mittlerweile wieder am Eltern-Dasein teilhaben. Jetzt teilt die frischgebackene Mama einen niedlichen Schnappschuss ihrer kleinen Familie.

Am Dienstag veröffentlichte Jessi das herzerwärmende Foto auf ihrem Instagram-Profil. "Meine zwei Schätze", schrieb die 31-Jährige zu der Aufnahme und versah sie mit einem roten Herz-Emoji. Außerdem vervollständigte die TV-Persönlichkeit den Beitrag mit drei Hashtags, die erahnen lassen, wie glücklich sie aktuell mit ihrem Partner und ihrem Baby sein muss: #happy, #family und #goals fügte die in Essen geborene Beauty abschließend ein.

Die goldige Familien-Aufnahme kommt super bei den Fans an. So brachten bereits zahlreiche User zum Ausdruck, wie süß das Foto doch sei und wie glücklich die beiden Eltern mit ihrer Tochter wirken. Auch einige Promis hinterließen schon liebe Worte unter dem Post. "So eine schöne Familie", schrieb beispielsweise die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin Jacqueline Siegle (23) – und die Sängerin Juliette Schoppmann (41) kommentierte den Post mit drei küssenden Smileys.

YouTube / Haller Experiences Ibiza Jessi Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im Juli 2021

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

