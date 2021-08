Neue Gesichter bei Kampf der Realitystars! Woche für Woche wird in der Promi-Sendung ausgesiebt. Doch für die beiden Kandidaten, die am Ende einer jeden Folge ausscheiden, kommt auch wieder Nachschub rein. Dieses Mal stoßen Love Island-Bekanntheit Mike Heiter (29) und Are You The One?-Beauty Laura Morante (30) zu der illustren Truppe dazu – das besondere Detail, das den anderen etwas sauer aufstößt: Die zwei sind ein Paar.

"Ich wusste nicht, dass das hier ein Pärchenformat ist. Ich dachte, jeder muss gegen jeden kämpfen", erklärt beispielsweise Kader Loth (48) leicht verärgert im Einzelinterview. Und auch Traumfrau gesucht-Star Walther (61) scheint den Einzug im verliebten Doppelpack etwas kritisch zu sehen: "Wie ist das, wenn ein Paar abstimmt? Also sie werden sich gegenseitig sicherlich nicht rauswählen." Andrej Mangold (34) bringt die Lage schließlich auf den Punkt und stellt klar: "Wenn du ein Paar bist, bist du eine Einheit."

Und wie sehen das Laura und Mike selbst? Die Friseurmeisterin betont direkt bei der Ankunft in der Sala gegenüber Mitstreiterin Jenefer Riili: "Jeder ist hier als Einzelperson, also nicht als Team oder so." Im Interview verrät sie, dass sie, sollte einer von ihnen zuerst rausfliegen, dann dem jeweils anderen die Daumen für den Sieg drücken.

RTLZWEI/Karl Vandenhole Reality-TV-Queen Kader Loth

RTLZWEI Walther Hoffmann bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, Mai 2020

