Sarah Engels (28) will es dieses Mal anders machen! Die Sängerin hat erst vor wenigen Monaten zum zweiten Mal geheiratet. Kurz nach der Hochzeit mit ihrem Julian (28) verkündete sie dann auch schon ihre Schwangerschaft. Als ihr Erstgeborener Alessio (6) damals unterwegs war, hatten die heute 28-Jährige und ihr Ex Pietro Lombardi (29) zusammen ihr Traumhaus gebaut. Doch das war wohl das erste und letzte Bauprojekt für Sarah...

Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower von der werdenden Zweifach-Mama wissen, ob sie und Julian den Bau eines Eigenheims planen. "Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich dafür gemacht bin, ein Haus zu bauen", erklärte sie daraufhin. Sie sei einfach zu ungeduldig und perfektionistisch. Sie halte sich lieber an fertige Immobilien, in die sie als Altersvorsorge investieren könne.

Momentan denken die Engels wahrscheinlich auch gar nicht an einen Umzug. Als die DSDS-Beauty kürzlich nach monatelangen Dreharbeiten aus Berlin zurückkehrte, erwartete sie eine riesige Überraschung. Ihr Julian hatte in Zusammenarbeit mit Freunden und Familie ihr Haus in Köln renoviert. "Ich bin hier reingekommen und dachte nur: 'Wie hat er das gemacht?'", schwärmte Sarah damals.

Getty Images Sarah und Pietro Lombardi bei "2017! Menschen, Bilder, Emotionen"

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Instagram / julbue Sarah und Julian Engels im Juli 2021

