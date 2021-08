Da können die Nerds von Cecilia Asoro tatsächlich noch was lernen! Heute startet die neue Staffel der beliebten Datingshow Beauty & The Nerd. Auch Cecilia wird neben Meike Emonts und Ricarda Raatz am Start sein und mit den Männern verschiedene Challenges bewältigen. Der Lockenkopf dürfte vielen bereits aus Take Me Out und Der Bachelor bekannt sein. Mit ihrer TV-Erfahrung kann Cecilia den Nerds noch so einiges beibringen – oder?

Im Promiflash-Interview plauderte das Model über seine Teilnahme an "Beauty & The Nerd" und beteuerte, dass Cecilia ihrem Singlemann besonders bei seiner Selbstliebe helfen möchte. "Mich als Beauty macht aus, dass die Liebe zu mir selbst und zum Leben so stark ist. Ich möchte mit meinem Nerd teilen, dass man sich selbst lieben und schätzen sollte", erklärte sie. Doch auch andersrum könne sie sicherlich einige Sachen aus dem Format mitnehmen, denn sie wolle sich mal mit etwas anderem beschäftigen, als mit der Beautywelt.

Die Sendung unterscheidet sich zwar von den Kuppelshows, an denen Cecilia bisher mitwirkte, doch das störe sie keineswegs – ganz im Gegenteil. "'Beauty & The Nerd' reizt mich, weil ich beweisen kann, dass Teamgeist, Motivation und Ehrgeiz zu meinen Stärken gehören", meinte sie gegenüber Promiflash. Ihre TV-Erfahrung sei für sie allerdings kein Vorteil. "Eins kann ich mitnehmen: Verstell dich niemals für andere, die Leute finden sowieso immer was zu meckern an dir!"

Anzeige

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / ceciliaasoro Ex-Bachelor-Girl Cecilia Asoro

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de