Haben Elena Miras (29) und ihr Freund Leandro Teixeira eine gemeinsame Vergangenheit? Im vergangenen März bestätigte die ehemalige Love Island-Siegerin, dass sie mit dem Rapper, dessen Künstlername Xellen7 lautet, in einer Beziehung ist. An ihrem neuen Liebesglück lässt die Influencerin auch ihre Follower im Netz teilhaben. Doch wie lange kennen sich die zwei Turteltauben eigentlich schon? Eine Aussage von Elena lässt jetzt jedenfalls vermuten, dass Leandro und sie schon eine Vorgeschichte haben...

In ihrer Instagram-Story verriet die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin im Rahmen einer Fragerunde, dass sie ihren Liebsten schon vor 10 Jahren kennengelernt habe. Es sei allerdings nicht immer leicht zwischen Elena und dem Musiker gewesen. "Aber ich kann euch eins sagen: Menschen, die zusammengehören, kommen auch irgendwann wieder zusammen – egal was war, oder was zwischen ihnen passiert ist", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit ihre Haltung.

Ob das wohl bedeutet, dass die beiden schon einmal ein Paar waren? "Ich würde keinen Ex zurücknehmen", stellte die 29-Jährge in ihrem Q&A klar. Wenn sie mit einer Person abschließe, dann sei das auch für immer. "Aber wir haben bereits eine Geschichte zusammen", meinte die gebürtige Schweizerin abschließend.

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Influencerin

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen und ihrem Freund

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de