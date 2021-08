Heute Abend ist es endlich so weit: Die dritte Staffel von Beauty & The Nerd startet! Auf der Mittelmeerinsel Zypern kämpfen die Beautys und die Nerds in Zweierteams um das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Darunter ist auch die Wimpern-Stylistin Loreen Schenke – und die hat zuvor schon bei Ex on the Beach mitgemacht. Warum ist Loreen jetzt auch bei "Beauty & The Nerd" dabei – etwa um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern? Promiflash hat bei der 21-Jährigen nachgefragt...

Im Promiflash-Interview stellte Loreen klar, dass sie nicht wegen des Fames bei der TV-Show mitmacht. "Ich erwarte von der Teilnahme, dass ich dieses Mal zeigen kann, wer ich wirklich bin", betonte die Hannoveranerin nämlich hingegen und hob zudem hervor: "An 'Beauty & The Nerd' reizt mich, dass es einfach um die Persönlichkeit geht und ich zeigen kann, dass ich mehr kann, als nur gut aussehen."

Zudem hat sich Loreen auch schon Gedanken gemacht, was sie ihrem Teamkollegen – also einem der acht Nerds – beibringen kann. "Meinem Nerd kann ich mitgeben, dass schöne Frauen auch schlau sind, dass Männer Beauty-Produkte verwenden können und das Wichtigste: Wie Nerds richtig mit Frauen umgehen sollten!", zählte sie auf.

Beauty & The Nerd, ProSieben Der Cast von "Beauty & The Nerd" 2021

TVNOW / Frank Fastner Loreen, "Ex On The Beach"-Kandidatin 2020

Beauty & The Nerd, ProSieben Der Cast von "Beauty & The Nerd" 2021

